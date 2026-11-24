Жительница Краснодарского края обратилась к главе ведомства через страницу его приемной во «ВКонтакте». По ее словам, отец ребенка — гражданин иностранного государства — после встречи с ней в Новороссийске скрылся вместе с сыном. Заявительница утверждает, что впоследствии он беспрепятственно вывез мальчика из страны, а обращения в компетентные органы не дали результата.