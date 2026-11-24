Бастрыкин затребовал доклад о деле о похищении ребенка из Новороссийска
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил актуальную информацию о расследовании уголовного дела о похищении малолетнего ребенка в Новороссийске. По версии заявительницы, в августе 2022 года отец мальчика забрал его во время встречи и вывез за пределы России. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
Жительница Краснодарского края обратилась к главе ведомства через страницу его приемной во «ВКонтакте». По ее словам, отец ребенка — гражданин иностранного государства — после встречи с ней в Новороссийске скрылся вместе с сыном. Заявительница утверждает, что впоследствии он беспрепятственно вывез мальчика из страны, а обращения в компетентные органы не дали результата.
Данное дело расследуется Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю. Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад о его ходе. Теперь он запросил у исполняющего обязанности руководителя регионального управления Александра Нихаева информацию о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах с учетом доводов заявительницы.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.