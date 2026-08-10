Взятки оформили в зарплату

Как стало известно “Ъ”, за дачу взяток осужден бывший фактический руководитель оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Ивановской области Владимир Ярченков. Чтобы добиться расположения чиновника, курировавшего эту деятельность в регионе, фигурант фиктивно трудоустроил его родственников, выплатив через них 3,4 млн руб. Гособвинение, запрашивавшее для господина Ярченкова девятилетний срок, обжалует судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ленинский райсуд Иваново, рассматривая уголовное дело о коррупции в системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), как и требовала региональная прокуратура, 10 августа признал обоих подсудимых виновными в данном преступлении. Владимир Ярченков был приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3 млн руб. за дачу взяток бывшему директору департамента ЖКХ Денису Кочневу. Посредник в этом Дмитрий Сафонов проведет в колонии строгого режима два года и восемь месяцев, а также заплатит штраф в размере 3 млн руб.

По версии следствия, Владимир Ярченков, семья которого фактически монополизировала систему обращения с отходами в регионе, решил в 2020 году добиться покровительства со стороны господина Кочнева, занимавшего тогда должность замначальника профильного для него департамента ЖКХ. Свел участников коррупционной схемы их общий знакомый Сафонов.

Опасаясь попасться с наличкой, фигуранты договорились о вознаграждении путем фиктивного трудоустройства близких чиновника в структуры господина Ярченкова.

Сожительницу чиновника оформили заместителем директора одного из его ООО — «Спецтехника», выплатив до 2025 года 2,4 млн руб. за работу, в которой она не участвовала. После повышения господина Кочнева в должности ему было решено добавить денег, устроив на работу сестру его любовницы. Через нее, по данным обвинения, чиновник получил откаты на сумму еще около 1 млн руб.

Оказавшись под следствием, Денис Кочнев полностью признал вину, дав показания на других фигурантов коррупционной схемы. Его уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке, что помогло чиновнику избежать крупного наказания — он получил четыре года и трехмиллионный штраф.

Господ Ярченкова и Сафонова, отрицавших вину, судили в обычном порядке.

Перед тем как запросить наказание, представитель прокуратуры области рассказал суду, что лояльное отношение департамента ЖКХ к организациям господина Ярченкова «позволило ему и его семье продолжить обогащаться, при этом избегая каких-либо существенных капитальных вложений в инфраструктуру сбора, вывоза и утилизации ТКО».

Только в период с 2021 по 2025 год по банковским счетам ИП, на которое был оформлен бизнес, оборот средств составил более 9 млрд руб., а размер дивидендов от аффилированных организаций, участвовавших в выполнении функций регоператора, составил более 2,6 млрд руб.

Гособвинитель запрашивал для Владимира Ярченкова девять с половиной лет строгого режима, а для Дмитрия Сафонова — пять лет, а также штрафы в размере 17 млн руб. Поскольку наказание оказалось чрезвычайно мягким (таким же, как у раскаявшегося получателя взяток), прокуратура Ивановской области подаст на приговор апелляционное представление.

Ранее, напомним, суд удовлетворил иск ивановской прокуратуры и передал в доход государства все активы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оцениваемые в 5,6 млрд руб.

Николай Сергеев