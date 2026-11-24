Атомный ледокол «Ленинград» готовят к спуску на воду в начале декабря
На Балтийском заводе готовят к спуску на воду атомный ледокол проекта 22220 «Ленинград», сообщила пресс-служба предприятия в «Максе».
В сообщении отмечено, что АО «Балтийский завод» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) сформировало прочный корпус универсального атомного ледокола. Установлены носовой и кормовой штевни, сформирован ледовый пояс, который обеспечит прочность корпуса при работе во льдах.
«На ледоколе продолжается подготовка к спуску на воду: ведутся окраска корпуса, монтаж оборудования и работы по винторулевому комплексу. Спуск запланирован на начало декабря»,— сообщила пресс-служба.
Балтийский завод сейчас строит еще два атомохода проекта 22220. Речь идет о судах «Чукотка» и «Сталинград».