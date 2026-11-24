В сообщении отмечено, что АО «Балтийский завод» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) сформировало прочный корпус универсального атомного ледокола. Установлены носовой и кормовой штевни, сформирован ледовый пояс, который обеспечит прочность корпуса при работе во льдах.