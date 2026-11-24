В Ростове-на-Дону временно приостановили подачу отопления и горячей воды в 59 зданиях. Это связано с ремонтом аварийного участка тепловой сети на пр. Королева, 27б, и заменой задвижки у дома №21б. Об этом сообщил департамент ЖКХ и энергетики города со ссылкой на ООО «Ростовские тепловые сети».