В Ростове отключили отопление и горячую воду в 59 зданиях
В Ростове-на-Дону временно приостановили подачу отопления и горячей воды в 59 зданиях. Это связано с ремонтом аварийного участка тепловой сети на пр. Королева, 27б, и заменой задвижки у дома №21б. Об этом сообщил департамент ЖКХ и энергетики города со ссылкой на ООО «Ростовские тепловые сети».
Отключения затронули адреса на проспектах Королева и Космонавтов, а также на улицах Орбитальной и Беляева. В перечне — 56 жилых зданий и три социальных объекта: школа №100 на проспекте Королева, 25/3, школа №96 на проспекте Космонавтов, 38/1 и детский сад №304 на улице Беляева, 11/1.
На месте работают две бригады аварийно-ремонтной службы. Завершить работы и подключить потребителей обещают в регламентные сроки. Точное время восстановления подачи отопления и горячей воды в сообщении не уточняется.