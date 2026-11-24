Фигурант убеждал клиентов передавать ему деньги, в том числе за дополнительные услуги и решение якобы возникших вопросов в ходе работы. В период с марта 2022 года по декабрь 2025 года подсудимый обманул 12 граждан на общую сумму 2 238 500 руб. Деньгами юрист распорядился по своему усмотрению.