Адвокат в станице Полтавской обманул людей на 2,2 млн рублей
В Красноармейском районе адвокат осужден за мошенничество при оказании юридических услуг. Он обманул граждан на 2,2 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что подсудимый, оказывая юридические услуги в станице Полтавской, обманывал своих клиентов. Он заключал с гражданами договоры, обещая помочь с оформлением земельных участков, банкротством, взысканием ущерба и другими юридическими вопросами, но исполнять свои обязанности не собирался.
Фигурант убеждал клиентов передавать ему деньги, в том числе за дополнительные услуги и решение якобы возникших вопросов в ходе работы. В период с марта 2022 года по декабрь 2025 года подсудимый обманул 12 граждан на общую сумму 2 238 500 руб. Деньгами юрист распорядился по своему усмотрению.
В судебном заседании фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, частично возместив ущерб потерпевшим. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски, взыскав с осужденного материальный ущерб на общую сумму 2 208 500 руб. Приговор не вступил в законную силу.