Иранскую певицу наказали 74 ударами плетью за концерт без хиджаба
Иранская певица Парасту Ахмади получила 74 удара плетью за публичное выступление без хиджаба. Об этом сообщили The Guardian и BBC со ссылкой на ее адвокатов. Такое наказание, по официальному заявлению, было назначено ей за «оскорбление общественной морали путем производства и публикации онлайн непристойного и безнравственного контента». По 74 удара также получили четверо членов команды госпожи Ахмади — три музыканта и продюсер.
11 декабря 2024 года Парасту Ахмади провела онлайн-трансляцию своего концерта на YouTube-канале. За несколько дней ее посмотрело около 2 млн человек. Певица выступала в черном платье с открытыми плечами, распущенными волосами и без хиджаба.
По иранским законам женщинам запрещено исполнять песни соло перед публикой и появляться в общественных местах без хиджаба. В июне текущего года суд приговорил госпожу Ахмади и членов ее команды к избиению плетью. Им также запрещено в течение двух лет покидать Иран и заниматься творческой деятельностью.