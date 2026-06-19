Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба

Власти Ирана приговорили певицу Парасту Ахмади к 74 ударам плетью за выступление на онлайн-концерте без хиджаба. Как сообщает The Guardian, к аналогичному наказанию приговорены восемь членов ее команды. Кроме того, всем им запрещено в течение двух лет покидать страну и заниматься творческой деятельностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Параста Ахмади (фото 2024 года)

Фото: Matthias Koch / 30M Records Параста Ахмади (фото 2024 года)

Фото: Matthias Koch / 30M Records

Решение уголовного суда провинции Кум принято по итогам процесса над музыкантами по обвинению в оскорблении общественной нравственности путем производства и публикации «вульгарного и аморального контента».

11 декабря 2024 года Парасту Ахмади провела онлайн-трансляцию своего концерта на YouTube-канале. При этом выступала она в черном платье с открытыми плечами, распущенными волосами и без хиджаба. По законам Иранской Республики женщинам запрещено исполнять песни соло перед публикой и появляться в общественных местах без хиджаба. Трансляцию только за первые сутки посмотрели около 500 тыс. человек, а за несколько дней число просмотров приблизилось к 2 млн.

Алена Миклашевская