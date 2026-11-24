Ростовская область закупит более тысячи белорусских автобусов до 2030 года
Ростовская область намерена расширить сотрудничество с Беларусью в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и ЖКХ. В частности, регион планирует до 2030 года закупить более тысячи автобусов белорусского производства. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам встречи с белорусскими партнерами.
За девять месяцев 2026 года экспорт донских товаров в Беларусь вырос на 2,5%. Доля республики во внешнеторговом обороте региона превысила 5,1%. Основу поставок составляют продукция машиностроения, металлургии, химической и пищевой промышленности.
На маршрутах Ростовской области уже работают 200 автобусов МАЗ. В этом году регион приобрел еще 30 машин. В перспективе также планируется обновление трамвайного парка.
Белорусскую технику используют и в коммунальном хозяйстве. В автопарке регионального оператора «ЭкоЦентр» насчитывается более 700 единиц специализированной техники. Кроме того, при капитальном ремонте многоквартирных домов в регионе намерены устанавливать лифты белорусского производства.
Отдельным направлением сотрудничества станет строительство. Российская группа компаний «Точно» и белорусское предприятие «Современные бетонные конструкции» подписали соглашение о взаимодействии. Первым совместным проектом станет строительство школы на 1,5 тыс. мест в жилом комплексе «Столицыно» Аксайского района. Основные элементы здания изготовят на белорусском заводе, а затем соберут на строительной площадке.
По словам Юрия Слюсаря, регион намерен развивать промышленную кооперацию, привлекать к совместным проектам новые предприятия и увеличивать товарооборот с Беларусью.