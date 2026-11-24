Ростовская область намерена расширить сотрудничество с Беларусью в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и ЖКХ. В частности, регион планирует до 2030 года закупить более тысячи автобусов белорусского производства. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам встречи с белорусскими партнерами.