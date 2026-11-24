По данным ведомства, за десять лет туристический поток в Краснодарский край увеличился почти в полтора раза: с 13,8 млн человек в 2014 году до 20,1 млн в 2024-м. В 2025 году, с учетом чрезвычайной ситуации, регион посетили 18,1 млн туристов. С начала 2026 года по 1 октября край принял почти 14,4 млн человек.