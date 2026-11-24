В ЗСК обсудили итоги работы министерства курортов и туризма Кубани
В Законодательном собрании Краснодарского края обсудили результаты работы регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Заседание комиссии по взаимодействию с исполнительной властью в формате «парламентского часа» провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В нем приняли участие сенаторы, депутаты Госдумы от региона, парламентарии краевого заксобрания и министр Василий Воробьев.
По данным ведомства, за десять лет туристический поток в Краснодарский край увеличился почти в полтора раза: с 13,8 млн человек в 2014 году до 20,1 млн в 2024-м. В 2025 году, с учетом чрезвычайной ситуации, регион посетили 18,1 млн туристов. С начала 2026 года по 1 октября край принял почти 14,4 млн человек.
Рост турпотока в министерстве связывают с расширением инфраструктуры и повышением качества услуг. Сейчас в регионе насчитывается около 11 тыс. объектов размещения. За последние пять лет открыто более 200 новых отелей, а за десятилетие реализовано 25 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью почти 21 млрд руб. Кроме того, с 2021 по 2024 год около 100 предпринимателей получили порядка 2 млрд руб. субсидий в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на развитие туристической инфраструктуры.
Еще одним источником финансирования благоустройства курортов стал курортный сбор. За семь лет он принес краевому бюджету 2,8 млрд руб. Эти средства направили на создание и обновление 150 общественных пространств, включая скверы, парки, набережные и пляжные территории.
Туристическая инфраструктура края включает более 200 санаториев, около 7 тыс. гостевых домов и свыше 350 объектов размещения категории четыре и пять звезд. Еще 87 отелей работают по системам «все включено» и «ультра все включено». В регионе также развиваются кемпинги, глэмпинги, пляжный и горнолыжный отдых, винный туризм и событийные мероприятия.
Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко отметил, что «парламентский час» позволил не только оценить результаты работы министерства, но и обозначить проблемные направления. По его мнению, представленные материалы могут быть использованы депутатами и органами местного самоуправления при дальнейшей работе над развитием туристической отрасли.