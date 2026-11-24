В Белгородской области выставили на торги под реставрацию два дома XIX века
Два исторических здания выставили на торги в Старом Осколе Белгородской области. Речь идет об объектах культурного наследия регионального значения — жилых домах второй половины XIX века. Оба здания признаны находящимися в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена каждого составляет 1 руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».
Первый лот представляет собой одноэтажный кирпичный дом с подвалом на улице Урицкого, 4. Его общая площадь составляет 110,7 кв. м. Ранее в доме находились три квартиры. В 2015 году специалисты выявили деформации несущих конструкций и выветривание швов кладки, после чего стену укрепили деревянными подпорками, а в 2023 году выявленный ОКН законсервировали. Прием заявок на конкурс проходит с 24 ноября по 23 декабря, подведение итогов назначено на 28 декабря 2026 года. Размер задатка составляет 432,3 тыс., шаг конкурса — 216 руб.
Второй объект — двухэтажное кирпичное здание площадью 145,3 кв. м на улице 9 Января, 3/25 (кадастровая стоимость — 2,5 млн руб.). Дом возведен по красной линии улицы на склоне горы: северная и восточная стены нижнего этажа врезаны в грунт. Здание расселили в 2016 году. Оно длительное время пустовало, что привело к аварийному состоянию: в доме отсутствуют оконные и дверные блоки, разрушены полы, утрачены коммуникации и зафиксированы деформации фундаментов. Размер задатка для участия в торгах — 502,6 тыс., шаг конкурса — 251 руб.
Согласно охранным обязательствам, для покупателей обоих памятников архитектуры определены идентичные этапы:
профинансировать и разработать проектную документацию по сохранению объектов необходимо до 11 июня 2027 года;
полностью завершить комплекс ремонтно-реставрационных работ (включая восстановление кирпичной кладки фасадов, кровли, инженерных сетей и благоустройство территории) — до 11 октября 2030 года.
Заявки на оба конкурса принимаются до 24 декабря, итоги подведут 28 декабря.
Вчера стало известно, что в Белгороде выставили на электронный конкурс за 1 руб. другой аварийный памятник регионального значения — «Усадьбу графини А.В. Ластовской» на улице Везельской, 144. Инвестору предстоит за свой счет отреставрировать двухэтажный кирпичный особняк и приспособить его под современное использование.