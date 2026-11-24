Первый лот представляет собой одноэтажный кирпичный дом с подвалом на улице Урицкого, 4. Его общая площадь составляет 110,7 кв. м. Ранее в доме находились три квартиры. В 2015 году специалисты выявили деформации несущих конструкций и выветривание швов кладки, после чего стену укрепили деревянными подпорками, а в 2023 году выявленный ОКН законсервировали. Прием заявок на конкурс проходит с 24 ноября по 23 декабря, подведение итогов назначено на 28 декабря 2026 года. Размер задатка составляет 432,3 тыс., шаг конкурса — 216 руб.