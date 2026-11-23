Изначально здание представляло собой классическую дворянскую усадьбу с садом и хозяйственными строениями. После событий 1917 года имение перешло в государственную собственность: сперва в особняке открыли библиотеку, а в годы Великой Отечественной войны здание заняли немецкие подразделения, обустроившие там временный штаб и продовольственный склад. В послевоенные годы вплоть до перестройки на территории усадьбы функционировал детский дом, а в 1980-х годах помещения приспособили под конный клуб.

Статус охраняемого государством памятника архитектуры здание получило в 1992 году по решению Белгородского областного совета народных депутатов. Позднее, в 2013 году, региональное правительство официально определило границы территории исторического ансамбля, а к 2015 году был окончательно утвержден предмет охраны ОКН.