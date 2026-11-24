Согласно принятому закону, есть два главных нововведения. Первое — правительство региона теперь имеет право исключать объекты культурного наследия из Единого государственного реестра. Соответствующее решение можно принять только на основании государственной историко-культурной экспертизы и после обязательного согласования с федеральным органом охраны памятников.