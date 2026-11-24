В Оренбуржье появятся советы по охране памятников культуры, регион сам сможет исключать памятники из госреестра
Депутаты Законодательного собрания приняли поправки в региональный закон об объектах культурного наследия. В регионе создадут советы по охране памятников культуры. Это позволит областному правительству самостоятельно исключать памятники из государственного реестра. Об этом сообщает Законодательное собрание региона.
Согласно принятому закону, есть два главных нововведения. Первое — правительство региона теперь имеет право исключать объекты культурного наследия из Единого государственного реестра. Соответствующее решение можно принять только на основании государственной историко-культурной экспертизы и после обязательного согласования с федеральным органом охраны памятников.
Второе — инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области и местные администрации создадут научно-методические советы. Они будут курировать вопросы сохранения и защиты исторических объектов на местах.
В Законодательном собрании считают, что новый порядок «сделает управление культурным наследием в регионе более оперативным». А обязательное согласование с федеральным центром сохранит единые строгие критерии оценки значимости исторических зданий.
Ранее сообщалось, что изменения необходимы, чтобы привести областное законодательство в соответствие с федеральным. Необходимость вызвана тем, что летом Госдума приняла законы, изменяющие правила работы с памятниками истории и культуры.