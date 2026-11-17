Правительство Оренбуржья сможет самостоятельно исключать объекты из реестра культурного наследия
Правительство Оренбургской области получит право самостоятельно исключать объекты из реестра культурного наследия, на местах появятся специальные научно-методические советы. Соответствующий законопроект рассмотрели во вторник, 17 ноября, депутаты комитета Заксобрания по образованию, науке, культуре и спорту. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбуржья.
Законопроект предусматривает создание научно-методических советов, формировать которые будет инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области и местные администрации. Советы будут курировать вопросы сохранения и охраны объектов культурного наследия.
Решения по исключению памятников истории и культуры из единого государственного реестра сможет принимать региональное правительство. Для этого необходимо заключение государственной историко-культурной экспертизы и обязательное согласование с федеральным органом охраны памятников. Это упростит управление объектами культурного наследия в регионе и сделает его более оперативным.
В Законодательном собрании региона отмечают, что документ подготовили, «чтобы привести областное законодательство в соответствие с федеральным». Летом Госдума приняла законы, изменившие правила работы с памятниками истории и культуры. Чтобы новые нормы заработали в Оренбургской области, в региональный закон необходимо было внести изменения.