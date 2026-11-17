Решения по исключению памятников истории и культуры из единого государственного реестра сможет принимать региональное правительство. Для этого необходимо заключение государственной историко-культурной экспертизы и обязательное согласование с федеральным органом охраны памятников. Это упростит управление объектами культурного наследия в регионе и сделает его более оперативным.