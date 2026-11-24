В Орловской области подала в отставку судья Новосильского райсуда
Квалификационная коллегия судей (ККС) Орловской области на очередном заседании 26 ноября планирует рассмотреть вопрос о прекращении полномочий судьи Новосильского районного суда Ирины Авдониной в связи с поданным ей письменным заявлением об отставке. Об этом ККС сообщила 23 ноября.
Помимо этого, ККС рассмотрит заявления о рекомендации на должность:
Наталии Сергиенко — судьи Орловского областного суда;
Даниила Тишкова — заместителя председателя Орловского районного суда;
Кристины Хворостяновой — судьи Глазуновского районного суда.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что ККС Орловской области объявила об открытии пяти вакантных должностей. В их числе — кресла председателя Ливенского районного суда и судьи Орловского областного суда.
Накануне также стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала председателя Курского областного суда Олега Кравченко на должность председателя Верховного суда Республики Крым.