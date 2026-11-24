Квалификационная коллегия судей (ККС) Орловской области на очередном заседании 26 ноября планирует рассмотреть вопрос о прекращении полномочий судьи Новосильского районного суда Ирины Авдониной в связи с поданным ей письменным заявлением об отставке. Об этом ККС сообщила 23 ноября.