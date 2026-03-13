Минюст объявил иноагентом правнучку Хрущева
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов публицистику Нину Хрущеву — правнучку Никиты Хрущева. Она проживает в США, куда уехала в конце 1980-х годов. У нее степень доктора философии в Принстонском университете, работает в Новой школе в Нью-Йорке.
В пресс-релизе Минюста сообщается, что Нину Хрущеву внесли в реестр иноагентов, поскольку она распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против проведения СВО, участвовала в создании материалов иноагентов.
Помимо Нины Хрущевой, в реестр иноагентов Минюст внес: публициста Вадима Штепу, журналиста Сергея Резника, активиста Алексея Нестеренко, экономиста Екатерину Журавскую. В связи с ликвидацией из реестра исключен фонд «Нужна помощь».