Минюст объявил иноагентом правнучку Хрущева

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов публицистику Нину Хрущеву — правнучку Никиты Хрущева. Она проживает в США, куда уехала в конце 1980-х годов. У нее степень доктора философии в Принстонском университете, работает в Новой школе в Нью-Йорке.

Нина Хрущева (признана иноагентом) Фото: Соцсети Нины Хрущевой (признана иноагентом) Сергей Резник (признан иноагентом) Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Екатерина Журавская (признана иноагентом) Фото: Архив Екатерины Журавской (признана иноагентом)

В пресс-релизе Минюста сообщается, что Нину Хрущеву внесли в реестр иноагентов, поскольку она распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против проведения СВО, участвовала в создании материалов иноагентов.

Помимо Нины Хрущевой, в реестр иноагентов Минюст внес: публициста Вадима Штепу, журналиста Сергея Резника, активиста Алексея Нестеренко, экономиста Екатерину Журавскую. В связи с ликвидацией из реестра исключен фонд «Нужна помощь».