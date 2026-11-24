Чувашия направит на поддержку участников СВО и их семей 16,4 млрд рублей
В этом году на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей в Чувашии направят 16,4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
В настоящее время в республике на эти цели направили 14,5 млрд руб.
Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов назвал поддержку участников СВО и их семей одним из приоритетов работы правительства. По его словам, власти намерены совершенствовать механизмы оказания помощи.
Ранее сообщалось, что в регионе действуют 46 мер поддержки участников СВО и членов их семей.