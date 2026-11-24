По словам господина Кушнера, он обсуждал эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским и пытался объяснить ему, что «если удастся остановить войну и получить для Украины надежные гарантии безопасности», то можно сразу перейти к «вопросу восстановления страны». По мнению представителя США, «главный приз» — это не просто перемирие, а «перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которой исчезнет эта постоянная агрессия». «Возможно, найдется способ, который позволит людям наладить совместную жизнь и ведение бизнеса»,— добавил Джаред Кушнер.