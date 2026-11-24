Кушнер считает перезагрузку отношений России и Европы главной целью переговоров
Главным итогом переговоров по урегулированию военного конфликта на Украине должна стать перезагрузка отношений между Россией и Европой, считает зять президента США Джаред Кушнер. Он заявил об этом в интервью американскому журналу New York Magazine.
По словам господина Кушнера, он обсуждал эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским и пытался объяснить ему, что «если удастся остановить войну и получить для Украины надежные гарантии безопасности», то можно сразу перейти к «вопросу восстановления страны». По мнению представителя США, «главный приз» — это не просто перемирие, а «перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которой исчезнет эта постоянная агрессия». «Возможно, найдется способ, который позволит людям наладить совместную жизнь и ведение бизнеса»,— добавил Джаред Кушнер.
Господин Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступают посредниками в переговорах России и Украины. Они участвовали в трехсторонних встречах в Абу-Даби 10 и 11 ноября. После этих контактов они встретились с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. 16 ноября господа Уиткофф и Кушнер созвонились с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Джаред Кушнер говорил о прогрессе в урегулировании конфликта. Он утверждает, что российская сторона готова обсуждать гарантии Украине по образцу НАТО.