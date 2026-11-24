Громкое возвращение Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia, подстегнувшее котировки компании на 31%, не сняло, а лишь обострило вопрос, кто допустил попадание передовых американских чипов в Китай. Под огнем критики Конгресса и коллег по администрации оказался министр торговли США Говард Лютник, ведомство которого около года тянуло с внесением в черный список крупного покупателя продукции Nvidia — сингапурскую компанию Megaspeed, связанную с бывшей возлюбленной Хуанга и подозреваемую в переправке чипов в КНР. Запоздалые санкции, введенные против этой компании только 23 ноября, не спасли министра от претензий: в декабре его и главу Nvidia ждут на слушаниях в Сенате, а с переходом Конгресса под контроль демократов в январе может встать и вопрос об импичменте Лютника.