Главу Минторга США обвиняют в попустительстве переправке чипов Nvidia в Китай
Громкое возвращение Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia, подстегнувшее котировки компании на 31%, не сняло, а лишь обострило вопрос, кто допустил попадание передовых американских чипов в Китай. Под огнем критики Конгресса и коллег по администрации оказался министр торговли США Говард Лютник, ведомство которого около года тянуло с внесением в черный список крупного покупателя продукции Nvidia — сингапурскую компанию Megaspeed, связанную с бывшей возлюбленной Хуанга и подозреваемую в переправке чипов в КНР. Запоздалые санкции, введенные против этой компании только 23 ноября, не спасли министра от претензий: в декабре его и главу Nvidia ждут на слушаниях в Сенате, а с переходом Конгресса под контроль демократов в январе может встать и вопрос об импичменте Лютника.
Пока в понедельник американский фондовый рынок наблюдал за триумфальным возвращением Дженсена Хуанга в Nvidia и взлетом акций компании на 31%, эксперты и законодатели в Вашингтоне задались вопросом о том, были ли действительно устранены риски национальной безопасности. И главное — откуда они на самом деле исходят: от главы частной компании или все-таки от правительства, которое допустило послабления и «дыры» в правилах экспорта, позволившие американским чипам попадать в Китай в обход ограничений.
Под прицелом в итоге оказались не личные связи главы Nvidia, а министр торговли Говард Лютник — бизнесмен с Уолл-стрит, бывший глава финансовой компании Cantor Fitzgerald. Именно при нем администрация сначала возобновила продажи китайским клиентам чипов H20, а затем одобрила поставки более мощных H200.
Кресло под министром закачалось не в первый раз. Еще в феврале отставки Лютника требовали законодатели обеих партий: опубликованные Минюстом материалы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна показали, что его контакты с будущим главой Минторга продолжались годами. Тогда Лютнику пришлось признать в Сенате, что в 2012 году он с семьей побывал на печально известном острове.
Теперь министру задают другие вопросы — насколько добросовестно он исполнял свои обязанности в части экспортного контроля за чувствительными технологиями. И звучат они не только с Капитолийского холма, но и внутри самой администрации.