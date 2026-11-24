Татарстан получил из федерального бюджета 88,3 млрд рублей межбюджетных трансфертов
По состоянию на ноябрь в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступило 88,3 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Татарстана.
Основную часть поступлений составили субсидии — 76,5 млрд руб. Также республика получила 7,2 млрд руб. субвенций, 4 млрд руб. иных межбюджетных трансфертов, 435,7 млн руб. из федеральных фондов и 220,2 млн руб. дотаций.
Запланированный объем поступлений за этот год составляет 97,6 млрд руб.