В алтайской Кулунде больницу перевели в режим ЧС после взрыва газа в доме
Кулундинская центральная районная больница (ЦРБ) в Алтайском крае работает в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре управления регионом. Для помощи в Кулунду дополнительно направили хирурга из Ключевской ЦРБ.
В больнице подготовили помещения для операций. «В дежурном режиме подготовлен один операционный стол и малая операционная»,— уточнили в центре. Больница в Славгороде также готова к оказанию помощи: ее перевели в режим повышенной готовности.
Взрыв газа произошел утром в селе Кулунда, после чего в доме начался пожар. В одном из подъездов обрушились верхние этажи. Предварительно погиб один человек, еще 14 пострадали. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).