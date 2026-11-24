Взрыв газа произошел утром в селе Кулунда, после чего в доме начался пожар. В одном из подъездов обрушились верхние этажи. Предварительно погиб один человек, еще 14 пострадали. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).