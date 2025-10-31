Тамбовскому дорожнику вменяют хищение 200 миллионов рублей

Управление ФСБ России по Тамбовской области раскрыло подробности уголовного дела директора крупной дорожной компании ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина, который на этой неделе был заключен под стражу по делу о мошенничестве.

Как следует из сообщения ведомства, в основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения в 2021–2022 годах госконтракта по капитальному ремонту одной из автомобильных дорог. В его рамках глава компании предоставил заказчику не соответствующие действительности отчетные документы, в которых умышленно завышал стоимость выполненных работ и затрат. Общая сумма похищенных бюджетных денежных средств, по версии ФСБ, превысила 200 млн руб.

29 октября Ленинский райсуд Тамбова заключил господина Зудина под стражу до 14 декабря. Тогда же стало известно, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в 1992 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 4 млн руб. Учредители не раскрываются, гендиректор — Роман Зудин. Выручка компании в 2024 году составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб. Организация являлась поставщиком в 153 государственных контрактах на сумму 45,7 млрд руб. В этом году компания получила контракты на содержание федеральных трасс в Тамбовской области на сумму 895 млн руб.

