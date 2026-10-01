Тамбовского дорожника Романа Зудина судят за мошенничество на 230 млн рублей

Октябрьский районный суд Тамбова рассмотрит уголовное дело о хищении более 230 млн рублей при капитальном ремонте участка автодороги. Подсудимый — 53-летний руководитель подрядной организации. Об этом 1 октября сообщили в прокуратуре Тамбовской области. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о генеральном директоре банкротящейся дорожной компании ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» (ДСУ-2) Романе Зудине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ЗАО «ДСУ-2» было зарегистрировано в Строителе Тамбовской области в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал и актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года ими выступали ТОО «Дорожно-строительное управление №2» и министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области. В 2025 году выручка организации составила 3,9 млрд руб., чистый убыток — 527 млн руб. Годом ранее фиксировались выручка 4,1 млрд руб. и прибыль 2,5 млн руб. Гендиректор Роман Зудин занимает должность с июля 2014 года. За все время с компанией заключили более 120 госконтрактов на сумму порядка 23 млрд руб. С мая 2026 года она находится в реестре недобросовестных подрядчиков.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщал «Ъ-Черноземье», в основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения госконтракта по капремонту дороги в 2021–2022 годах.

По версии следствия, Роман Зудин, действовавший в составе организованной группы, использовал не предусмотренный проектной документацией шлаковый щебень и в дальнейшем подал заказчику фиктивные документы о применении щебня из горных пород. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области. Романа Зудина отправили в СИЗО в конце октября прошлого года.

Уточняется, что в ходе расследования прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело в его отношении выделили в отдельное производство. Для обеспечения возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 230 млн руб.

В августе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Арбитражный суд Пензенской области поступили три иска ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Большая Волга”» к двум банкротящимся тамбовским дорожным компаниям — ЗАО «ДСУ-2» и ООО «Автодор-Тамбов». Совокупная сумма требований по заявлениям составляет 225,5 млн руб. С ДСУ-2 «Большая Волга» в рамках двух исков потребовала взыскать 176,9 млн руб.

Денис Данилов