Чибис отчитывался в декларации о доме в Испании и 7,2 млн руб. на счетах
После задержания губернатора Мурманской области Андрея Чибиса СМИ обратили внимание на его недавнюю декларацию, опубликованную на сайте Центральной избирательной комиссии. Согласно ей, в 2025 году чиновник заработал 5,1 млн руб. Всего на его банковских счетах на момент подачи декларации находилось 7,2 млн руб. Отчетность господин Чибис подавал для выдвижения на выборы в Госдуму в этом году.
В отчетности главы региона значится зарубежная недвижимость — таунхаус в Испании (176 кв. м), приобретенный в 2012 году за €300 тыс. В документе стоимость дома оценили в 11,7 млн руб.
Российские активы чиновника включают восемь нежилых объектов и три земельных участка в Мурманской области, а также две квартиры и нежилое помещение (17,9 кв. м) в Москве. Из транспортных средств на него оформлены внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.
Господин Чибис занимает пост губернатора Мурманской области с 2019 года. Ранее он работал заместителем министра строительства и ЖКХ России. В понедельник он был задержан по делу о хищении бюджетных средств и растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск.