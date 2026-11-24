Российские активы чиновника включают восемь нежилых объектов и три земельных участка в Мурманской области, а также две квартиры и нежилое помещение (17,9 кв. м) в Москве. Из транспортных средств на него оформлены внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.