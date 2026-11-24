В 1999–2005 годах работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. С 2005 по 2017 год был сотрудником различных коммерческих компаний, специализировавшихся в сфере информационных технологий. В 2017-м перешел на работу в администрацию президента РФ, где до 2020 года занимал должность начальника департамента технологического развития и цифровой экономики в экспертном управлении. В 2020–2024 годах — заместитель руководителя секретариата первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. После назначения господина Белоусова министром обороны в 2024 году стал его советником.