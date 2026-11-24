Минцифры запустит сервис отправки уведомлений в «Максе» поднадзорным ФСИН
ФСИН и Минцифры до конца года запустят сервис, который будет отправлять в «Макс» уведомления людям, находящимся на пробации, следует из ведомственного паспорта цифровой трансформации службы, с которым ознакомился “Ъ”. На реализацию мероприятий планируется направить 90 млн руб., указано в документе. Граждане будут получать в «Максе» уведомления о мероприятиях пробации, их статусе в системе мониторинга, а также отслеживать сам статус, указано в документе. Также до 1 декабря планируется создание системы мониторинга исполнения мероприятий пробации. Кроме того, для организаций, участвующих в пробации, предусмотрена возможность заключать соглашения с ФСИН России через «Госуслуги» с использованием «Госключа», указано в паспорте.
Во ФСИН “Ъ” сообщили, что внедрение такого функционала «позволит обеспечить оперативное информирование физлиц о принятых решениях и наступлении значимых событий в рамках отдельных процедур пробации, сократить сроки доведения информации до заинтересованных лиц, повысить доступность и прозрачность процедур, а также оптимизировать деятельность уполномоченных органов за счет автоматизации». Там добавили, что за девять месяцев 2026 года число людей, которым «оказано содействие в получении различных видов помощи», в исполнительной пробации выросло на 16%, до более чем 41,3 тыс. осужденных, в постпенитенцарной пробации — более 2 тыс. человек, а в рамках пенитенциарной пробации разработано более 9,2 тыс. индивидуальных программ.