Максимальный охват
Поднадзорных ФСИН уведомят в «Максе»
До конца 2026 года ФСИН и Минцифры запустят сервис отправки уведомлений в мессенджере «Макс» гражданам, находящимся на пробации. Они смогут отслеживать свой статус и получать сообщения о соответствующих мероприятиях. По данным ФСИН, за девять месяцев 2026 года «помощь и содействие» получили более 52,5 тыс. человек.
ФСИН и Минцифры до конца года запустят сервис, который будет отправлять в «Макс» уведомления людям, находящимся на пробации, следует из ведомственного паспорта цифровой трансформации службы, с которым ознакомился “Ъ”. На реализацию мероприятий планируется направить 90 млн руб., указано в документе. Граждане будут получать в «Максе» уведомления о мероприятиях пробации, их статусе в системе мониторинга, а также отслеживать сам статус, указано в документе. Также до 1 декабря планируется создание системы мониторинга исполнения мероприятий пробации. Кроме того, для организаций, участвующих в пробации, предусмотрена возможность заключать соглашения с ФСИН России через «Госуслуги» с использованием «Госключа», указано в паспорте.
Пробация в РФ появилась в 2024 году для ресоциализации людей, которые либо находятся в местах лишения свободы, либо отправлены на принудительные работы, либо недавно покинули колонии. В России пробация бывает трех видов: исполнительная — для тех, чье наказание не связано с изоляцией от общества; пенитенциарная — для отправленных на принудительные работы или в колонию; постпенитенциарная —для недавно освобожденных из мест заключения. Конкретный набор мероприятий подбирает специалист под человека, исходя из его ситуации — например, по содействию в трудоустройстве, получению образования, помощи в получении документов и др.
Во ФСИН “Ъ” сообщили, что внедрение такого функционала «позволит обеспечить оперативное информирование физлиц о принятых решениях и наступлении значимых событий в рамках отдельных процедур пробации, сократить сроки доведения информации до заинтересованных лиц, повысить доступность и прозрачность процедур, а также оптимизировать деятельность уполномоченных органов за счет автоматизации». Там добавили, что за девять месяцев 2026 года число людей, которым «оказано содействие в получении различных видов помощи», в исполнительной пробации выросло на 16%, до более чем 41,3 тыс. осужденных, в постпенитенцарной пробации — более 2 тыс. человек, а в рамках пенитенциарной пробации разработано более 9,2 тыс. индивидуальных программ.
В Минцифры отметили, что предусматривается поэтапный ввод новой функциональности ГИС: «Отправка уведомлений гражданам, в отношении которых применяется пробация,— лишь один из ее элементов». В министерстве также добавили, что сумма в 90 млн руб. относилась к созданию сервиса в целом и сейчас стоимость реализации пересмотрена и «в настоящее время в разы ниже». Актуальную стоимость проекта в министерстве не назвали. “Ъ” направил запрос в VK.
Президент Союза центров пробации Регина Юрьева отмечает, что цифровизация — важный аспект для социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация: «Когда человек освобождается из мест лишения свободы или получает наказание, не связанное с изоляцией от общества, он сталкивается с огромным количеством бюрократических барьеров. Ему нужно восстановить документы, встать на учет, найти работу, оформить пособия или медицинскую помощь».
Отношение самих поднадзорных к цифровизации, по ее словам, неоднозначное: поначалу многие воспринимают цифру «исключительно как тотальный контроль и слежку», а у части нет ни гаджетов, ни навыков работы с «Госуслугами».
Риски работы нового сервиса связаны в первую очередь с безопасностью: речь идет о чувствительной информации, которая может стать целью злоумышленников, считает руководитель группы разработки ПО департамента «Заказная разработка» компании «Рексофт» Антон Ким: «Любое дублирование данных, а в данном случае создается копия части данных ФСИН, повышает риск утечек». Достаточность выделенных средств, по его словам, зависит от текущего состояния ИТ-инфраструктуры ФСИН: оценка может оказаться завышенной, если необходимые системы и базы готовы, или, наоборот, излишне оптимистичной, если на первом этапе потребуется дополнительная цифровизация ведомства.