Иран заявил об отказе вести переговоры с США без выполнения его требований
Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном, пока США не выполнят все требования Ирана. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Председатель меджлиса подчеркнул, что Иран вместе с тем готов расширить «географию боевых действий», если США пойдут на новые агрессивные шаги против Ирана. Его заявление передает Tasnim.
Так господин Галибаф прокомментировал слова главы Минфина США Скотта Бессента, который на прошлой неделе заявил, что Вашингтон продолжит экономическое давление на Иран до тех пор, пока он не согласится на условия Вашингтона.
Среди требований Ирана — немедленное снятие военно-морской блокады, разморозка иранских активов и отмена санкций на экспорт нефти, а также прекращение боевых действий на всех фронтах. Условия были переданы США в конце сентября через посредников. Власти Ирана заявляли, что если Вашингтон выполнит эти требования, то Тегеран откроет судоходство в Ормузском проливе. 27 сентября президент США Дональд Трамп отверг предложение. Он сказал, что и так «полностью контролирует» морской коридор.