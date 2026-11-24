По данным Rusprofile, ООО «Фригохолд» было зарегистрировано в Москве в 2026 году для деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный собственник и генеральный директор — Андрей Яновский. Он также владеет и руководит столичными ООО «Ресурс» (деятельность головных офисов) и ООО «Менеджмент будущего» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).