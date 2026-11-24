Весь капитал орловского производителя холодильников ушел в залог Сберу
По информации ЕГРЮЛ, доля в размере 100% московского ООО «Фригохолд» в уставном капитале орловского производителя холодильников ООО «Фриголайн Евразия» (до 22 июня 2026 года — «Фригогласс Евразия») находится под обременением — в залоге у ПАО «Сбербанк России». Запись появилась в реестре 23 ноября.
По данным Rusprofile, ООО «Фригохолд» было зарегистрировано в Москве в 2026 году для деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный собственник и генеральный директор — Андрей Яновский. Он также владеет и руководит столичными ООО «Ресурс» (деятельность головных офисов) и ООО «Менеджмент будущего» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).
О том, что единственным владельцем орловского «Фриголайна» стал «Фригохолд», «Ъ-Черноземье» рассказывал в конце октября. Уставный капитал при этом не изменился и составляет в настоящее время 154,1 млн руб. Руководителем остается Расулджон Расулов, возглавивший завод в марте 2025 года.
До конца мая 2026-го 99,96% компании принадлежало нидерландскому ООО «Фригоинвест холдингс Б. В.», 0,04% — кипрскому ООО «Фригогласс сайпрус лимитед».Смена собственника произошла на фоне заявления греческого концерна Frigoglass о завершении продажи российского бизнеса неназванному стратегическому инвестору и полном выходе из РФ.