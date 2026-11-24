Наибольший прирост занятости ожидается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 41,4%, производстве транспортных средств и оборудования — на 37,4%, ремонте и монтаже машин и оборудования — на 28,2%. Сокращение числа работников прогнозируется в полиграфии (-43,2%), производстве бумаги (-27,8%) и кожаных изделий (-25,6%).