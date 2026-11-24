Число работающих в Татарстане может достичь 2,1 млн человек к 2032 году
Среди наиболее востребованных кадров — инженеры, охранники и водители
Численность работающего населения Татарстана к 2032 году может увеличиться до 2,1 млн человек. Ежегодная потребность экономики республики в новых кадрах составит в среднем 51,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба «Работы России».
Наибольший прирост занятости ожидается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 41,4%, производстве транспортных средств и оборудования — на 37,4%, ремонте и монтаже машин и оборудования — на 28,2%. Сокращение числа работников прогнозируется в полиграфии (-43,2%), производстве бумаги (-27,8%) и кожаных изделий (-25,6%).
Согласно прогнозу, ежегодно предприятиям республики потребуется 28,2 тыс. работников со средним профессиональным образованием и 18,8 тыс. специалистов с высшим образованием. Еще 8,4% от общей потребности составят неквалифицированные рабочие.
Наибольший спрос на персонал ожидается в обрабатывающих производствах — 8,1 тыс. человек в год, образовании — 6,9 тыс., здравоохранении и социальных услугах — 6,9 тыс. В розничной торговле, напротив, потребность в новых работниках будет сокращаться на 1,3 тыс. человек ежегодно.
Среди специалистов с высшим образованием наиболее востребованными будут инженеры, врачи, учителя, специалисты по базам данных и сетям, а также бухгалтеры. Работодателям также потребуются сотрудники со средним профессиональным образованием — охранники, повара и средний медицинский персонал. Среди рабочих профессий в числе востребованных названы водители, электромонтеры, станочники, механики и ремонтники автотранспортных и сельскохозяйственных машин.