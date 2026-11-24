Иран сообщил о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе
Два нефтяных танкера подорвались утром на минах в Ормузском проливе. На судах произошел пожар, сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранских военных.
Сколько человек было на борту и пострадал ли кто-то из членов экипажей, неизвестно. Главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами сегодня пригрозил, что пролив «с каждым днем будет становиться все более закрытым, а условия для противника — все более тяжелыми».
Свободное движение судов через Ормузский пролив, расположенный между берегами Ирана и Омана, заблокировано с февраля — после начала войны США и Израиля с Ираном. Фактически транзит судов сейчас контролирует Корпус стражей исламской революции (КСИР), и он регулярно отчитывается о подрыве судов на морских минах. Иран требует от всех судовладельцев координировать с ним проход по этой зоне. Вчера КСИР заявил о подрыве четырех танкеров.