Сколько человек было на борту и пострадал ли кто-то из членов экипажей, неизвестно. Главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами сегодня пригрозил, что пролив «с каждым днем будет становиться все более закрытым, а условия для противника — все более тяжелыми».