Обслуживание пунктов весового контроля в Воронежской области оценили в 160 млн
Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» ищет подрядчика для технического обслуживания и содержания автоматизированной системы весогабаритного контроля. Максимальная цена контракта составляет 160 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источником финансирования выступает областной бюджет.
Контракт планируется заключить на весь 2027 год — с 1 января по 31 декабря. Победителю предстоит круглосуточно обеспечивать работу и техническое состояние девяти автоматических пунктов весогабаритного контроля, установленных на ключевых региональных дорогах:
«Острогожск» и «Должик» на 104-м и 118-м километрах трассы Воронеж — Луганск;
«Латное» и «Новоживотинное» на 39-м и 4-м километрах трассы в обход Воронежа;
«Колодезный» на 21-м километре дороги М-4 «Дон» — Колодезный;
«Новосильское» на 3-м километре дороги Землянск — Старая Ольшанка — с. Березовка (Семилукский район);
«Нижний Кисляй» на 13-м километре трассы М-4 «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач;
«Бутурлиновка» на 44-м километре дороги Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка;
«Семеновка» на 41-м километре направления Павловск — Калач — Петропавловка.
Кроме того, обслуживанию подлежат серверный центр обработки данных (ЦОД) и рабочие места операторов системы на улицах Никитинской и Острогожской в Воронеже.
Заявки на аукцион принимаются до 9 декабря, итоги подведут 14-го.
В январе аналогичный контракт на содержание этих же девяти комплексов весогабаритного контроля в течение всего 2026 года получило ПАО «Ростелеком». Компания стала единственным участником аукциона и заключила с «Региональным центром безопасности» контракт по начальной цене в 140,6 млн руб.