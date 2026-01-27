«Ростелеком» обслужит воронежские пункты весогабаритного контроля за 141 млн

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» заключило контракт на техническое обслуживание и содержание автоматизированной системы весогабаритного контроля с ПАО «Ростелеком». Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену соглашения в размере 140,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По условиям контракта, «Ростелеком» должен будет обслуживать и содержать девять пунктов весогабаритного контроля с момента заключения контракта до 31 декабря 2026 года. Речь идет о пунктах «Острогожск», «Должик», «Колодезный», «Латное», «Новосильское», «Новоживотинное», «Нижний Кисляй», «Бутурлиновка» и «Семеновка». Гарантия на услуги составляет не менее шести месяцев.

Летом «Ъ-Черноземье» сообщал, что кемеровское ООО «Инженерный центр "АСИ"» выиграло аукцион на установку в Воронежской области пяти пунктов весогабаритного контроля транспорта. Стоимость контракта составила 318,5 млн руб.

Кабира Гасанова