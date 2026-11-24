Актер с железным характером
Смогут ли роботы конкурировать с живыми артистами
Московский театр «Человек» выпустит спектакль, где главную роль исполнит робот-гуманоид. Премьера запланирована на 4 декабря. Правда, театральное сообщество встречает эксперимент настороженно.
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В основу спектакля легла сказка Пушкина «Жених». Купеческая дочь Наташа на три дня пропадает из дома и возвращается до смерти испуганной. Вскоре после этого к ней начинает свататься богатый жених, его и исполнит робот-гуманоид. Все это звучит как любопытный театральный эксперимент, по крайней мере для зрителей: противостояние города и деревни, человека и машины. Но успех постановки во многом будет зависеть от реализации, отмечает актер театрального проекта «Сначала театр» Антон Сорокин:
«Если это действительно классно внесли в сюжет спектакля, я бы мог сказать, что в целом это возможно. Желательно, чтобы у робота-гуманоида все-таки были составы из людей, потому что живой актер хороший и тоже вполне прекрасно может сыграть робота-гуманоида. Не зря же мы учимся. Но если робота туда вставили просто для хайпа или ввели его в непредполагаемые для него обстоятельства — это просто кошмар. У нас каждый год выпускается огромное количество актеров, работы у многих мало, а мы еще и роботов-гуманоидов отсылаем на сцены. Тогда это выглядит как-то очень издевательски».
У театрального сообщества есть и другие опасения. Для некоторых собеседников “Ъ FM” робот в главной роли — это крест на законах сценической правды, системе Станиславского и даже живом театральном искусстве, ведь импровизировать андроиды пока не умеют. А премьеру вряд ли можно будет назвать спектаклем, скорее, цирковым представлением, считает критик Екатерина Гуркина:
«Театр “Человек” — это не очень большой театр и, возможно, чтобы привлечь интерес к своему репертуару, он решил пойти на такой вот смелый ход. Больше пиар и маркетинг, чем какая-то серьезная история.
Но если говорить об использовании роботов, неживое существо в главной роли — это может быть шоу, фокус, больше цирк, чем театр.
Пушкин был человеком с хорошим чувством юмора. Я думаю, что ему там наверху немножечко это все смешно и забавно, но я не пойду в этот спектакль».
Впрочем, роботы присматриваются к театральным подмосткам уже давно. В 2023 году в Московском музее современного искусства прошли показы спектакля по мотивам рассказа Чехова «Каштанка»: на сцене было четыре робота и один человек. А в 2019 году в Театре Наций состоялась премьера моноспектакля «Зловещая долина». В нем единственную и главную роль тоже исполнил андроид.
Эксперт по робототехнике Владимир Белый принимал участие в подобных экспериментах еще в середине нулевых. Создание такого артиста требует немалых затрат, рассказывает он. Кроме того, успех зависит не только от возможностей машины, но и от людей, которые готовят андроида к выходу на сцену:
«Я в свое время делал целое исследование на тему робототехника как фактор искусства, где как раз доказывал, что робот — это не только мощный инструмент, но и персонаж, это и предмет искусства. Без этого в Китае, по-моему, ни одно большое грандиозное шоу не проходит. Как правило, такие роботы стоят от 500 тыс. руб. до нескольких млн руб. в зависимости от функционала. Если что-то происходит, грамотные специалисты должны подготовить план вариаций на случай того, что будет, если вот так, вот так и вот так. Обычно просто готовят вторую копию этого робота и это можно всегда обыграть».
Конкурировать с тем, кто никогда не забывает текст и не опаздывает на репетиции, определенно сложно. А роботы-актеры, вероятно, только начинают свой театральный путь. Вопрос лишь в том, кому все же будут аплодировать зрители.