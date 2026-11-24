«Если это действительно классно внесли в сюжет спектакля, я бы мог сказать, что в целом это возможно. Желательно, чтобы у робота-гуманоида все-таки были составы из людей, потому что живой актер хороший и тоже вполне прекрасно может сыграть робота-гуманоида. Не зря же мы учимся. Но если робота туда вставили просто для хайпа или ввели его в непредполагаемые для него обстоятельства — это просто кошмар. У нас каждый год выпускается огромное количество актеров, работы у многих мало, а мы еще и роботов-гуманоидов отсылаем на сцены. Тогда это выглядит как-то очень издевательски».