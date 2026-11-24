У побережья ОАЭ загорелось судно
Судно было атаковано неустановленным снарядом в 23 морских милях (43 км) к северо-востоку от города Хор-Факкана (ОАЭ). На борту начался пожар, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По данным организации, снаряд попал в левый борт балкера, когда тот находился на якорной стоянке в районе города Дибба. Информации о пострадавших не поступало. Сколько человек находилось на борту, неизвестно. Судам рекомендовано соблюдать осторожность при проходе через этот район.
Атакам регулярно подвергаются суда, проходящие через Ормузский пролив. Иран перекрыл его после начала военной операции США и Израиля. В октябре Иран усилил интенсивность атак на суда в проливе, пытаясь удержать высокие цены на нефть, писало Reuters.