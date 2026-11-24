По данным организации, снаряд попал в левый борт балкера, когда тот находился на якорной стоянке в районе города Дибба. Информации о пострадавших не поступало. Сколько человек находилось на борту, неизвестно. Судам рекомендовано соблюдать осторожность при проходе через этот район.