При этом Минприроды России выпустило серию приказов, которые меняют регулирование добычи бурого медведя. С 27 ноября вид исключается из перечня охотничьих ресурсов, добыча которых ведется по лимитам. Для охотников упрощается получение разрешений и повышается вероятность легальной добычи в течение всего разрешенного периода. Регионы смогут продлевать сезон охоты при высокой численности медведей или сокращать его для защиты популяции.