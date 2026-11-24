В Югре в 2026 году отстрелили 145 медведей
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в 2026 году отстрелили 145 медведей в угодьях у населенных пунктов, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.
В ведомстве пояснили, что отстрел ведется, если животное проявляет агрессию и угрожает жизни и здоровью граждан. В остальных случаях хищников отпугивают и возвращают в естественную среду обитания. «В рамках принятых решений из естественной среды изъято 84 особи бурых медведей из предполагаемых к добыче 252 особей»,— добавили в ведомстве.
При этом Минприроды России выпустило серию приказов, которые меняют регулирование добычи бурого медведя. С 27 ноября вид исключается из перечня охотничьих ресурсов, добыча которых ведется по лимитам. Для охотников упрощается получение разрешений и повышается вероятность легальной добычи в течение всего разрешенного периода. Регионы смогут продлевать сезон охоты при высокой численности медведей или сокращать его для защиты популяции.