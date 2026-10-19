Агрессивный медведь в поселке Дальний в Югре залез в дом пенсионерки

Хозяйка дома, 83-летняя пенсионерка, позвонила в полицию ночью с сообщением о том, что в ее дом забрался медведь. Он разорвал сайдинг на доме — по словам хозяйки, «ему достаточно было одного маленького окна». Полицейские сразу же выехали по адресу происшествия — к их приезду животное уже выбралось из дома и бегало по поселку. Хищник вел себя агрессивно и создавал угрозу для местных жителей. До ликвидации медведя никто из местных жителей не пострадал.