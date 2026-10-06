В ХМАО за год отстрелили более 80 медведей

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) с начала года отстрелили 81 медведя. Об этом сообщил начальник управления по использованию объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов Югры Николай Пащенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«В этом году в Депнедра поступило около 200 обращений о выходе медведей к населенным пунктам, включая объекты нефтегазовой отрасли. Было изъято из среды обитания методом отстрела порядка 81 медведя», — рассказал господин Пащенко «АиФ-Югра».

Он пояснил, что за отстрел медведей на территории общедоступных охотничьих угодий отвечает Депнедра Югры. Если животное появляется непосредственно в населенном пункте, решение о необходимых мерах принимают муниципальные власти.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Югре спасли медведя Балу, который почти 20 лет жил в тесной клетке. Его перевезли в центр реабилитации диких животных «Легенда» в Ивановской области.

Полина Бабинцева