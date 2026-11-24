Сергея Артамонова переизбрали секретарем отделения «Единой России» в Чувашии
Секретарем Чувашского регионального отделения «Единой России» вновь избран председатель Кабинета министров республики Сергей Артамонов. Решение приняли 23 ноября на XXXIX отчетно-выборной конференции регионального отделения, сообщила пресс-служба отделения партии в Чувашии.
На конференции также сформировали новый состав регионального политического совета, его президиума и региональной контрольной комиссии. Кроме того, делегаты выбрали представителей Чувашии на XXIV съезд партии, который состоится 5 декабря в Москве.
От регионального отделения на съезд направят депутатов Госсовета Чувашии Романа Алексеева, Николая Малова, Николая Николаева и Владимира Викторова, а также вице-премьера республики Алексея Ладыкова. В работе съезда также примут участие Сергей Артамонов, руководитель регионального исполнительного комитета, депутаты Госдумы Алла Салаева и Вячеслав Макаров, сенатор Николай Владимиров и члены Генерального совета партии.