В отношении КПК «Волго-Вятский» ввели процедуру наблюдения
Суд утвердил временного управляющего кооператива
Арбитражный суд Кировской области признал обоснованным заявление Банка России о банкротстве кредитного потребительского кооператива «Волго-Вятский» и ввел в отношении организации процедуру наблюдения. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
Временным управляющим кооператива утверждена Татьяна Беззубенко — член саморегулируемой организации «Альянс управляющих».
Ей предстоит провести анализ финансового состояния организации и представить его результаты суду. Следующее заседание по делу назначено на 22 апреля 2027 года.
Кредитный потребительский кооператив «Волго-Вятский» зарегистрирован в 2020 году в Кирове и работает в сфере финансовой взаимопомощи.