Politico перечислило пять возможных вариантов перестройки безопасности в Европе
Politico опросило 12 европейских чиновников, экспертов и дипломатов, работающих или работавших ранее в структуре НАТО, о том, как могла бы выглядеть новая архитектура европейской безопасности. Тему активно обсуждают после переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби. Большинство опрошенных считают, что никакие решения не могут приниматься без участия ЕС, также невозможно принятие каких-либо глобальных решений до окончания боевых действий. Издание выделило пять основных вариантов.
Собеседники издания считают, что, вероятнее всего, никаких изменений не произойдет. Они объясняют это тем, что Россия никогда не входила в состав ключевых европейских военных и экономических альянсов. «Россия полностью проигнорировала все мирные соглашения, заключенные за последние 30 лет. Чтобы возобновить диалог, нужно согласие обеих сторон; если же согласна только одна — это все равно что разговаривать самому с собой»,— указал анонимный дипломат.
Чуть менее вероятный вариант развития событий — усиление роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую Россия входит. Аналитики считают, что при заключении мирного соглашения организация могла бы отслеживать режим прекращения огня, а также способствовать проработке детальных аспектов мирных переговоров и реализации мер по укреплению доверия. Среди них — инструмент, который обязывает государства ОБСЕ уведомлять других членов о намерении начать военные действия.
Кроме того, Россия могла бы сотрудничать с ЕС в рамках Совета Россия — НАТО: идею о возобновлении работы совещательного органа ранее высказывал специальный посланник президента США Джаред Кушнер. Представители военного альянса считают, что после окончания боевых действий орган мог бы регулировать их возобновление. Они, однако, предупреждают, что действовать нужно осторожно, поскольку это может придать России дополнительную легитимность.
В качестве еще одного варианта Politico называет создание нового формата отношений России и ЕС по аналогии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве от 1997 года. Собеседники издания считают, что Брюссель в таком случае мог бы получить дополнительные рычаги влияния в экономической сфере, но был бы ограничен по линии военных вопросов.
Наименее вероятным опрошенные изданием политики и эксперты считают создание нового общеевропейского соглашения, которое либо опиралось бы на существующие институты, либо полностью их заменило. Такой документ, предупреждают они, не получит одобрения со стороны союзников Украины, а также может дать России слишком большое влияние на архитектуру безопасности континента.
США считают, что урегулирование конфликта на Украине не может обсуждаться отдельно от новой архитектуры европейской безопасности. По словам Джареда Кушнера, Россия и НАТО должны быть уверены в благих намерениях друг друга. В Кремле настаивают на том, что гарантии безопасности должны быть взаимными.