Собеседники издания считают, что, вероятнее всего, никаких изменений не произойдет. Они объясняют это тем, что Россия никогда не входила в состав ключевых европейских военных и экономических альянсов. «Россия полностью проигнорировала все мирные соглашения, заключенные за последние 30 лет. Чтобы возобновить диалог, нужно согласие обеих сторон; если же согласна только одна — это все равно что разговаривать самому с собой»,— указал анонимный дипломат.