Кушнер рассказал о попытках убедить Трампа ослабить давление на Зеленского
Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер рассказал, что пытался убедить Дональда Трампа ослабить давление на президента Украины Владимира Зеленского в ходе переговорного процесса. При этом господин Кушнер раскритиковал подход украинского президента к публичному ведению переговоров. По его мнению, до Украины необходимо донести, что после завершения конфликта ее ждет «более благоприятное будущее».
«Я пытался показать Зеленскому следующее: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу же переключитесь на экономику и сами возглавите восстановление страны»,— сказал Джаред Кушнер в интервью журналу New York.
Дональд Трамп неоднократно критиковал Владимира Зеленского из-за его резкой переговорной позиции и заявлял о его нежелании урегулировать конфликт с Россией. В октябре Дональд Трамп призвал украинского президента отказаться от роли переговорщика и поручить эти задачи кому-либо другому.