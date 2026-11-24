Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер рассказал, что пытался убедить Дональда Трампа ослабить давление на президента Украины Владимира Зеленского в ходе переговорного процесса. При этом господин Кушнер раскритиковал подход украинского президента к публичному ведению переговоров. По его мнению, до Украины необходимо донести, что после завершения конфликта ее ждет «более благоприятное будущее».