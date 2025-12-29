За 9 месяцев выручка резидентов ОЭЗ «Алабуга» выросла в 2,5 раза

Выручка резидентов особой экономической зоны «Алабуга» по итогам января — сентября 2025 года увеличилась в 2,5 раза. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу особой экономической зоны (ОЭЗ).

По данным ОЭЗ, за девять месяцев текущего года выручка резидентов выросла с 238 млрд руб. годом ранее до 615,5 млрд руб. Общий объем частных инвестиций накопительным итогом составил 538,2 млрд руб. против 179 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Количество созданных рабочих мест увеличилось на 11 тыс. и превысило 36 тыс. человек.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Елена Ганьшина назвала «Алабугу» самой успешной особой экономической зоной в России. По ее словам, на нее приходится около 31% совокупной выручки всех российских ОЭЗ и 68% выручки промышленных зон.

Анна Кайдалова