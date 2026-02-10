ОЭЗ «Алабуга» заняла второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2025

ОЭЗ «Алабуга» в 2025 году заняла 2-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, сообщает РБК Татарстан.

Информацию озвучил замминистра экономического развития России Святослав Сорокин на коллегии Минэкономики Татарстана.

По данным министра экономики республики Мидхата Шагиахметова, в прошлом году «Алабуга» привлекла 6 новых резидентов, инвестиции резидентов составили 286,9 млрд руб. В особой экономической зоне создали 855 новых рабочих мест.

В ОЭЗ «Иннополис» зарегистрировали 12 новых резидентов, а инвестиции составили 78,7 млрд руб. Создано 855 новых рабочих мест.

Особые экономические зоны Татарстана вместе с территориями опережающего социально-экономического развития и индустриальными парками в 2025 году обеспечили 9,3% ВРП и 20% общего объема промышленного производства региона. Оборот этих площадок вырос на 32% по сравнению с предыдущим годом.

Анна Кайдалова