В Татарстане на выполнение программы дорожных работ в этом году предусмотрено 97,7 млрд руб. Из них 85,3 млрд руб. выделили из бюджета республики, еще 12,4 млрд руб. — из федерального бюджета, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.