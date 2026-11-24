На выполнение дорожных работ в Татарстане направили 97,7 млрд рублей
На нацпроект «Инфраструктура для жизни» пришлось 20,8 млрд рублей
В Татарстане на выполнение программы дорожных работ в этом году предусмотрено 97,7 млрд руб. Из них 85,3 млрд руб. выделили из бюджета республики, еще 12,4 млрд руб. — из федерального бюджета, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
Крупнейшим направлением стал национальный проект «Инфраструктура для жизни», на который направили 20,8 млрд руб. Из этой суммы 9,4 млрд руб. выделили из бюджета Татарстана, 11,3 млрд руб. — из федерального.
В рамках проекта отремонтировали 19 объектов в Казанской агломерации. На эти цели выделили 2 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. выделили на ремонт четырех объектов в Набережночелнинской агломерации, а также 480 млн руб. — на ремонт трех объектов в Нижнекамской агломерации.
Кроме того, 1,4 млрд руб. направили на капитальный ремонт 43 объектов региональных дорог. Еще 15,5 млрд руб. выделили на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 85 объектах.