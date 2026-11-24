Заявки принимаются с 22 ноября по 21 декабря. Их рассмотрение назначено на 22 декабря. Для участия претендентам необходимо внести задаток в размере 171,99 млн руб. Шаг аукциона установлен на уровне 11,47 млн руб. Победитель должен будет оплатить приобретенное имущество в течение пяти дней после подписания протокола о результатах торгов. Договор купли-продажи заключат не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней после размещения протокола.