ТРК «Галерея» в Пятигорске повторно выставили на торги за 1,15 млрд рублей
Торгово-развлекательный комплекс «Галерея» на проспекте Кирова в Пятигорске вновь выставили на продажу. Повторный электронный аукцион назначен на 23 декабря, начальная цена здания площадью 11,2 тыс. кв. м составляет 1,147 млрд руб. С документами лота ознакомился «Ъ-Кавказ».
Имущество принадлежит ООО «Дом Одежды». В извещении указано, что предыдущая процедура продажи, информация о которой была опубликована 9 октября, завершилась со статусом «не состоялся». Организатором новых торгов выступает ООО «Вектор», представляющее интересы территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю. Аукцион пройдет на электронной площадке АО «ЭТС».
Заявки принимаются с 22 ноября по 21 декабря. Их рассмотрение назначено на 22 декабря. Для участия претендентам необходимо внести задаток в размере 171,99 млн руб. Шаг аукциона установлен на уровне 11,47 млн руб. Победитель должен будет оплатить приобретенное имущество в течение пяти дней после подписания протокола о результатах торгов. Договор купли-продажи заключат не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней после размещения протокола.
В постановлении судебного пристава-исполнителя от 11 ноября указано, что стоимость комплекса по оценке, проведенной в сентябре, составила 1,349 млрд руб. После того как имущество не удалось реализовать в течение месяца, цену снизили на 15% — до 1,147 млрд руб. Продажа проводится в рамках исполнительного производства о взыскании с ООО «Дом Одежды» задолженности в пользу Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №6. Сумма взыскания по исполнительному документу составляет около 12,4 млрд руб.
При этом новая начальная цена существенно отличается от той, которая была указана в объявлении о первых торгах: тогда комплекс выставляли за 708,1 млн руб. Нынешняя стоимость выше на 438,5 млн руб.
«Галерея» — семиэтажное нежилое здание общей площадью 11 173,1 кв. м, включая один подземный этаж. Комплекс расположен по адресу: Пятигорск, проспект Кирова, 65. Среди зарегистрированных обременений — запрет на регистрационные действия, ипотека в пользу Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №6 и аренда нежилых помещений.
Торгово-развлекательный комплекс приостановил работу в марте 2026 года. Тогда его руководство объясняло временное закрытие необходимостью устранить некие формальности, не уточняя их характер. «Галерея» была построена в 2008 году. По данным сайта комплекса, в нем были предусмотрены торговая галерея, кафе и рестораны, два кинозала и парковка.