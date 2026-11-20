Александр Сафронов (включен в реестр иноагентов) родился в Баку Азербайджанской ССР. В 2006 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «государственное и муниципальное управление» и вступил в КПРФ. В 2014 году его избрали секретарем Краснодарского городского комитета партии, позже он вошел в бюро Краснодарского краевого комитета. С 2018 года занимает пост секретаря краевого комитета. Дважды баллотировался на пост губернатора региона — на выборах 2020 и 2025 годов.