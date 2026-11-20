Минюст признал иноагентом Telegram-канал депутата из гордумы Краснодара
Министерство юстиции внесло Telegram-канал, который ведет депутат городской Думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов, в реестр иностранных агентов. Обновление реестра отражено на сайте ведомства.
«Информационно-аналитический ресурс распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. Призывал к участию в несанкционированных акциях и митингах. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — пояснили в Минюсте России.
Александр Сафронов (включен в реестр иноагентов) родился в Баку Азербайджанской ССР. В 2006 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «государственное и муниципальное управление» и вступил в КПРФ. В 2014 году его избрали секретарем Краснодарского городского комитета партии, позже он вошел в бюро Краснодарского краевого комитета. С 2018 года занимает пост секретаря краевого комитета. Дважды баллотировался на пост губернатора региона — на выборах 2020 и 2025 годов.