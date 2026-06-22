Президентский фонд дал 2 млн на обучение белгородских детей навыкам жизни в приграничье

Во втором конкурсе 2026 года Фонда президентских грантов (ФПГ) победил проект из Белгородской области под названием «Братство безопасности: навыки для жизни в приграничье». Инициатива направлена на формирование у 120 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет из пяти скаутских отрядов «устойчивых практических навыков безопасного поведения в условиях, характерных для приграничной зоны». Сумма гранта составляет 2,1 млн руб., сообщается на сайте ФПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявку подала белгородская региональная общественная организация «Братство православных следопытов». Указано, что софинансирование со стороны организации составит почти 1,9 млн руб., а общая сумма затрат на реализацию проекта — 4 млн руб.

Участниками проекта станут члены «Братства православных следопытов», проживающие в пяти населенных пунктах: Белгород, Старый Оскол, Чернянка, Новый Оскол и Шебекино. В период с октября 2026-го по март 2027-го пятеро инструкторов проведут 75 практических занятий по пяти модулям программы «Безопасность приграничья». В частности, модуль «Город под защитой» обучает алгоритмам действий при сигналах «Ракетная опасность» и «Обстрел», а также «правилу двух стен», эвакуации и сбору «тревожного чемоданчика». Итогом проекта станет трехдневный полевой слет «Маршрут выживания» в Чернянском районе.

Кроме того, 1 млн руб. в конкурсе завоевал белгородский проект «Первая помощь и тактическая медицина в условиях современных угроз» от центра специальной патриотической и военно-спортивной подготовки «Сократ». Инициатива рассчитана на сотрудников и специалистов оперативных, специальных и аварийных служб, у которых «отмечается низкий уровень подготовки в области оказания первой помощи, понимания основных тактико-технических характеристик ударных БПЛА и РСЗО и способов противодействия им, эффективного ухода из-под ударов». Проект предусматривает обучение 400 человек из целевой группы на безвозмездной основе.

Всего в конкурсе победили 28 проектов от Белгородской области. В целом же победителями второго конкурса ФПГ 2026 года по стране стали 1 426 социально ориентированных некоммерческих организаций. На реализацию их проектов фонд направит 4,3 млрд руб. Средний размер гранта составил 3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», во втором грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) победили 25 заявок от Белгородской области. Регион вошел в топ-5 рейтинга субъектов РФ по этому показателю. Общая сумма выигранных средств составила 43,2 млн руб.При этом больше половины всей суммы выделили на единственный проект — проведение в Белгороде второго международного скульптурного симпозиума «Отражение».

Денис Данилов