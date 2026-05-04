Президентский фонд даст 25 млн на скульптурный симпозиум в Белгороде

Во втором грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2026 года победили 25 заявок от Белгородской области. Регион вошел в топ-5 рейтинга субъектов РФ по этому показателю. Общая сумма выигранных средств составила 43,2 млн руб., свидетельствуют данные ПФКИ. При этом больше половины всей суммы пойдет на единственный проект — проведение в Белгороде второго международного скульптурного симпозиума «Отражение». По заявке одобрено предоставление 25,1 млн руб.

Проект подала автономная некоммерческая организация «Культурный центр "Квадратные метры культуры"». С учетом заявленного софинансирования в объеме почти 24,7 млн руб. общая сумма реализации составляет свыше 49,7 млн руб. Целью симпозиума заявлено «Формирование среды, способствующей объединению скульпторов для обмена творческим опытом и создание уникальных скульптурных произведений, отражающих историческое и культурное наследие региона».

По данным Rusprofile, АНО «Квадратные метры культуры» зарегистрировали в Белгороде в декабре 2022 года. Основной указана зрелищно-развлекательная деятельность. Сведения об учредителях АНО отсутствуют в государственном реестре юрлиц. Директором выступает Наталья Ковалева. На сайте организации говорится, что она «является сообществом людей, которые стремятся к развитию и продвижению культуры в обществе, не имея при этом коммерческих интересов».

Основная масса победивших конкурсных заявок от региона не достигла отметки в 1 млн руб. Среди относительно крупных выделяются такие заявки, как:

«Ассоциация дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов» (АДОНИ) с проектом творческой акции «Балалайка на карте России». Размер гранта — 4,7 млн руб.;

Детская художественная школа Белгорода с проектом «ЭТНО-код. Фестиваль юных мастеров декоративно-прикладного творчества». Размер гранта — 1,3 млн руб.;

Централизованная библиотечная система №1 с проектом «Голос Губкинской земли». Размер гранта — 1 млн руб.

Всего по итогам независимой экспертизы ПФКИ будут поддержаны 725 проектов из 87 регионов России на общую сумму почти 4,2 млрд руб. Уровень софинансирования со стороны заявителей вырос и составляет 131% — в качестве собственного вклада в реализацию инициатив победители конкурса намерены привлечь порядка 5,5 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце прошлой недели, ПФКИ также поддержал девять заявок из Воронежской области. Сумма завоеванных регионом грантов составила 20,5 млн руб. Однако «за бортом» остались самые дорогие заявки — проекты, связанные с популяризацией института территориального общественного самоуправления (ТОС) и лично экс-губернатора региона Алексея Гордеева. Один из проектов предполагал, что за более чем 10 млн руб. могут снять фильм, чтобы запечатлеть «основоположников ТОС» и записать эксклюзивное интервью с вице-спикером Госдумы, новый созыв которой будет избираться в сентябре.

Денис Данилов