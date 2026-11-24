«Сейчас у нас самый разгар пикового сезона, но в кросс-бордере из-за того, что доставка занимает время, как такового суперпика нет, потому что люди привыкли откладывать покупки на потом, в 20-25-х числах декабря, в надежде получить за 1-2 дня какие-то товары. У нас покупатель заранее планирует свое время. В топах заказов, как обычно: аксессуары, одежда, гаджеты, товары для хобби, музыкальные инструменты, виниловые пластинки, спортивные аксессуары, там ракетки для паддл-тенниса».