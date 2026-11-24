Дед Мороз застрял на таможне
Как повлияет новый НДС на подарки из-за границы
Зарубежные посылки могут не только не найти адресатов до Нового года, но и попасть под новый НДС в 22%. Об этом предупреждают аналитики сферы электронной коммерции, опрошенные “Ъ FM”. Сезон таких покупок в самом разгаре. В топе адвент-календари Chanel, мопеды, техника Apple и ракетки для падела.
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Долгосрочное планирование — лучший друг покупателя, особенно когда речь о посылках из-за рубежа, отмечают собеседники “Ъ FM”. Обычно такие доставки занимают не меньше месяца. Массовые задержки начинаются уже в конце ноября и усиливаются после 10-15 декабря. Впрочем, любители зарубежных покупок часто думают о новогодних подарках заранее, рассказал “Ъ FM” основатель сервиса покупок за рубежом shopozz.ru Борис Колесников:
«Сейчас у нас самый разгар пикового сезона, но в кросс-бордере из-за того, что доставка занимает время, как такового суперпика нет, потому что люди привыкли откладывать покупки на потом, в 20-25-х числах декабря, в надежде получить за 1-2 дня какие-то товары. У нас покупатель заранее планирует свое время. В топах заказов, как обычно: аксессуары, одежда, гаджеты, товары для хобби, музыкальные инструменты, виниловые пластинки, спортивные аксессуары, там ракетки для паддл-тенниса».
Заранее готовятся и сами площадки. AliExpress СНГ увеличивает готовность логистики, сайта и приложения. За последние несколько лет там ускорили доставку — около 90% заказов доставляют авиатранспортом. Сейчас логистика работает в штатном режиме, сообщили “Ъ FM” в компании. На Wildberries, например, наращивают мощности грузового автопарка и привлекают дополнительных курьеров и водителей, говорит представитель RWB Дмитрий Борщевский:
«Резкий рост покупок новогодних товаров мы отмечаем уже с октября. Впрочем, пик оборота все же приходится на декабрь.
Многолетняя статистика подтверждает, что именно в октябре традиционно оборот превышает сентябрьские показатели уже в 3,5 раза. В топе продаж в 2026 году среди новогодних товаров вполне традиционные елочные игрушки, искусственные ели и карнавальные костюмы.
Вероятность, что и один из фаворитов ноябрьских распродаж, PlayStation 5, также покупался в качестве подарка. Но, впрочем, точно так же, как и различные транспортные средства, включая не только автомобили, но и мопеды, квадроциклы и прочие, продажи которых в ноябре резко выросли».
По оценкам Infoline, за последние девять месяцев число зарубежных онлайн-покупок выросло на 72% год к году. Речь в основном об одежде, обуви и аксессуарах, отмечают в «СДЭК Шоппинг». Но трансграничные продажи все еще остаются нишевым сегментом, говорят в Ozon. По данным компании, сейчас они не превышают 3-4% от всего объема интернет-торговли в стране. Среди зарубежных товаров может быть больше выбор и выше скидки, говорит руководитель службы международного маркетинга СДЭК Карина Ведягина:
«На данный момент массовых задержек посылок на таможне мы пока не наблюдаем. Заказать товары к Новому году еще можно, потребители успеют даже их получить, и, безусловно, лучше не откладывать заказы на декабрь. Сроки зависят сильно от страны отправления, маршрутов и таможенного оформления. Среди востребованных категорий это электроника, одежда, обувь, косметика, парфюмерия, товары для дома. В общем-то, традиционные категории».
Повышенный спрос на зарубежные товары в этом году связан и с вводом на эти позиции НДС в 22%. Ожидается, что мера вступит в силу с 1 января. И не факт, что к этому времени посылки успеют найти адресатов, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко:
«Всплеск, разумеется, связан с распродажами, а еще с тем, что скоро введут НДС, отменят порог для пошлины, и она будет взиматься с любой стоимости посылки, и появится технологический сбор — несколько параметров. Кажется, что сегодня уже можно не успеть подпасть под льготные условия доставки, и можно свою посылку вполне получить, когда льготных условий не будет вовсе».
На фоне атак на склады, дефицита топлива и снижения скидок товары на маркетплейсах за год подорожали более чем на 11%, пишет “Ъ”. Так что некоторые подарки станут настоящим новогодним сюрпризом, но, видимо, неприятным.