Три красноярских инвестпроекта в сфере АПК получат 604 млн рублей господдержки
В Красноярском крае господдержку получат три приоритетных инвестиционных проекта в области животноводства на сумму более 604 млн руб. В министерстве сельского хозяйства региона подвели итоги отбора получателей субсидий.
В их числе «Искра Ленина», «Шушенская птицефабрика» и «ЕнисейАгроСоюз». По данным минсельхоза, «Искра Ленина» за три года возвела животноводческий комплекс на 2,66 тыс. скотомест. Мощности производства рассчитаны на выпуск 23,9 тыс. т молока в год. На «Шушенской птицефабрике» в этом году завершили реконструкцию убойного цеха с пристройкой цеха переработки. По итогам реализации инвестпроекта выпуск мяса птицы достигнет 4,5 тыс. т в год. «ЕнисейАгроСоюз» завершает реконструкцию 12 производственных корпусов птицефабрики «Енисейский бройлер», планируя довести выпуск до 9 тыс. т мяса.
Как сообщил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев, господдержку получили предприятия, позволяющие повысить экспортный потенциал региона. Инвесторам компенсируют от 15% до 50% затрат на строительство, модернизацию или реконструкцию объектов, приобретение техники, оборудования и племенного материала.
В октябре Законодательное собрание Красноярского края приняло закон о субсидиях в 2027 году четырем предприятиям в сфере АПК (ЗАО «Искра Ленина», АО «Тубинск», ЗАО «Сибирь -1» и АО «Березовское») на сумму 682,5 млн руб. Эти средства должны пойти на уплату процентов по инвестиционным кредитам, взятым в 2017—2025 годах.