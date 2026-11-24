В их числе «Искра Ленина», «Шушенская птицефабрика» и «ЕнисейАгроСоюз». По данным минсельхоза, «Искра Ленина» за три года возвела животноводческий комплекс на 2,66 тыс. скотомест. Мощности производства рассчитаны на выпуск 23,9 тыс. т молока в год. На «Шушенской птицефабрике» в этом году завершили реконструкцию убойного цеха с пристройкой цеха переработки. По итогам реализации инвестпроекта выпуск мяса птицы достигнет 4,5 тыс. т в год. «ЕнисейАгроСоюз» завершает реконструкцию 12 производственных корпусов птицефабрики «Енисейский бройлер», планируя довести выпуск до 9 тыс. т мяса.